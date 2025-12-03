"> Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dicembre porta di nuovo una rivoluzione in casa Napoli. Proprio come un anno fa, quando negli ottavi contro la Lazio cambiò undici titolari, anche oggi Antonio Conte prepara una trasformazione radicale: otto novità in vista del match delle 18 con il Cagliari, sfida secca che vale l’accesso ai quarti di Coppa Italia. La necessità è imposta dall’emergenza, un’emergenza che – sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport – riguarda perfino le rotazioni: alla lunga lista degli indisponibili (Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret) si aggiunge anche la squalifica di Marianucci, che avrebbe collezionato la sua seconda presenza stagionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli mai visto di Conte”