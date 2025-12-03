Corriere dello Sport – due nomi per l’attacco di Allegri

2025-12-02 08:56:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Il Milan è già attivo sul mercato e in previsione della finestra invernale di gennaio potrebbe operare in entrata per rinforzare la rosa sia in zona offensiva che in difesa, qualora dovessero esserci opportunità. La condizione necessaria, al momento, sembra essere quella di una cessione come sacrificio per ridistribuire le risorse su altri investimenti. La regola dei tempi d’oro di Adriano Galliani, ovvero esce un giocatore per farne entrare un altro, sembra essere applicabile anche al mercato milanista di gennaio. I rossoneri in modo particolare sono a caccia di una punta considerando le difficoltà in fase realizzativa di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

