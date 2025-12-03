Corriamo al Sodo arriva la 21esima edizione

Firenze, 3 dicembre 2025 – Il quartiere del Sodo si prepara ad accogliere una delle sue tradizioni più amate: la 21ª edizione di “Corriamo al Sodo”, manifestazione non competitiva che, anno dopo anno, raccoglie appassionati, famiglie e semplici camminatori desiderosi di vivere una mattinata di sport e condivisione nel cuore della città. L’evento, valido per il Trofeo Pollastri e organizzato dal GS Le Panche Castelquarto, porta con sé anche la 15ª Coppa Cattolica Assicurazioni Sirio SAS, ulteriore conferma della solidità e continuità del progetto. Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 nella piazzetta del Sodo, mentre la partenza ufficiale avverrà alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

