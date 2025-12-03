Cormano ubriaco alla guida alcol 6 volte oltre il limite | rischia arresto e confisca auto

Alla prima prova fa registrare addirittura 3.22 gl (grammi per litro) di tasso alcolemico all’alcol-test e alla seconda, cinque minuti dopo, si rifiuta di sottoporsi. Per legge, scatta il massimo previsto, per quando si superano 1,5 gl, e, quindi, tutte le conseguenze legali conseguenti. Per l’automobilista, fermato sul territorio cormanese lo scorso weekend dagli agenti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cormano, ubriaco alla guida, alcol 6 volte oltre il limite: rischia arresto e confisca auto

News recenti che potrebbero piacerti

Cormano, ubriaco alla guida, alcol 6 volte oltre il limite: rischia arresto e confisca auto - 22 g/l (grammi per litro) di tasso alcolemico all'alcol- Riporta ilnotiziario.net

Ubriaco al volante tenta di parcheggiare ma non ci riesce: alcol cinque volte oltre il limite - Un livello di alcol che rientra nella fascia più grave del reato di guida in stato di ebbrezza, e che prevede sanzioni pesantissime: ... Si legge su mbnews.it

Alcol e telefonini, super controlli. Guida completamente ubriaco: nei guai - I servizi anti strage attuati nei fine settimana dalle pattuglie della polizia stradale del comando ... ilrestodelcarlino.it scrive

Milano, nella «rete» anti alcol dei carabinieri finisce anche un tassista alla guida ubriaco. Controlli a tappeto tra Arco della Pace e Gratosoglio - C’è anche un tassista tra gli automobilisti «pizzicati» dai carabinieri durante i controlli notturni anti alcol alla guida. Riporta milano.corriere.it

Alcol, sette patenti ritirate in 10 giorni: sei automobilisti alla guida dopo aver bevuto e uno positivo a cannabis ed ecstasy dopo un incidente - Sette patenti di guida ritirate nel giro di dieci giorni e un automobilista che, per essersi rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, sconterà agli arresti domiciliari 3 mesi e 10 ... Riporta ilgazzettino.it