Cori Civitas Vini | due giorni di visite guidate e degustazioni

Latinatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di vini, per i curiosi che vogliono conoscere le produzioni del territorio: arriva domenica 7 e lunedì 8 dicembre Cori Civitas Vini.Una iniziativa, organizzata dal Consorzio di Tutela Cori DOC con il contributo di Regione Lazio e Arsial, che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

