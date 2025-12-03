Coralità generosità meritocrazia | il regista e attore Alex Partexano racconta il suo modo di fare cinema

di Emilia Filocamo Intervistare non è giocare con la curiosità, aprire una porta socchiusa per vedere cosa c’è dietro, o meglio, non è di certo soltanto questo. Nel corso delle mie interviste a personaggi noti, ad esponenti del mondo della cultura o del cinema, della musica come della letteratura e del teatro, dell’ospitalità e della ristorazione, mi sono accorta con piacere che ciascuna di esse diventa un viaggio in cui la partenza è più o meno certa mentre l’arrivo, così come gli esiti, sono davvero imprevedibili, sorprendenti. Ci si commuove, si sceglie di raccontare inediti non solo della propria vita professionale ma anche dei propri ricordi, certo questo dipende da quanta disponibilità si ha ad aprirsi, ma quasi sempre, l’intervista non è mai un botta e risposta, piuttosto un dialogo in cui si scoprono convergenze di veduta e addirittura coincidenze, posti visitati o cari che accomunano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it