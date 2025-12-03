Copyright e AI prima causa in Italia | Rti e Medusa contro Perplexity AI

La prima causa italiana contro presunte violazioni del copyright legate all’intelligenza artificiale è stata avviata. Reti Televisive Italiane (Rti) e Medusa Film, società del gruppo Mediaset, hanno depositato un ricorso presso il Tribunale Civile di Roma contro la startup statunitense Perplexity AI, accusata di aver utilizzato “senza permesso e su larga scala” contenuti audiovisivi e cinematografici per addestrare i propri sistemi di AI generativa. Secondo Rti e Medusa, l’attività della società statunitense non si limita al semplice data scraping: rappresenterebbe una violazione dei diritti d’autore e di altri diritti connessi, minacciando l’industria culturale e creativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Copyright e AI, prima causa in Italia: Rti e Medusa contro Perplexity AI

Altre letture consigliate

Grandissima ?. Tara Dragas. Al Freddy Grand Prix c'era anche lei. Quest'anno ha fatto furore. In Coppa del Mondo ha anche vinto e nelle altre competizioni di massimo livello è stata sempre davanti, creando una vera prima linea con ?Sofia Raffaeli?, con - facebook.com Vai su Facebook

RTI e Medusa denunciano Perplexity AI: prima causa italiana sul copyright nell'addestramento dell'AI - RTI e Medusa hanno avviato la prima causa italiana contro una piattaforma di AI, accusando Perplexity di utilizzare senza permesso contenuti audiovisivi per l'addestramento dei modelli. Si legge su hwupgrade.it

Mfe con Rti e Medusa portano in tribunale Perplexity: è la prima causa per violazione del copyright dell’AI - Le accuse delle due aziende del gruppo Mediaset riguardano l’utilizzo massiccio e non autorizzato di contenuti audiovisivi per addestrare l’AI ... milanofinanza.it scrive

Rti e Medusa denunciano Perplexity AI: è la prima causa in Italia per violazione del copyright con l’intelligenza artificiale - Le due aziende del gruppo Mediaset hanno citato la startup statunitense per uso non autorizzato di video e film nei sistemi di AI. Si legge su msn.com

Mediaset porta Perplexity AI in tribunale: prima causa in Italia per violazione del copyright nell’era dell’intelligenza artificiale - Mediaset ha deciso di passare alle vie legali contro una delle società più discusse nel panorama dell'intelligenza artificiale generativa. Da borsainside.com

Prima causa italiana sul copyright dell’IA: RTI e Medusa contro Perplexity - RTI e Medusa hanno avviato un’azione civile contro Perplexity per l’impiego non autorizzato di materiali audiovisivi nei dati di addestramento dei modelli IA. Riporta dday.it

Rti e Medusa contro Perplexity Ai: prima azione legale in Italia per violazione del copyright nel campo dell’Intelligenza artificiale - Perplexity avrebbe utilizzato senza permesso e su larga scala numerosi contenuti audiovisivi e cinematografici di loro proprieta per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale ... Da msn.com