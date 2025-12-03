Coppa Italia verso Inter-Venezia | le probabili formazioni

La classica opportunità per chi fin qui ha giocato meno degli altri. Ci sarà turnover, e sarà ampio. Inter-Venezia inaugura il percorso stagionale della Beneamata in Coppa Italia: le probabili formazioni di nerazzurri e lagunari. Josep Martinez torna titolare, dubbio Andy Diouf Una grande novità riguarda il portiere. Josep Martinez tornerà a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Coppa Italia, verso Inter-Venezia: le probabili formazioni

