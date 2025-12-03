Coppa Italia un tabellone spezzato | ottavi fino a gennaio e quarti ancora da decifrare
Gli ottavi di Coppa Italia, quest’anno, non conosceranno il ritmo serrato del passato. La competizione si è aperta come da tradizione a inizio dicembre, ma si chiuderà soltanto a fine gennaio, con un quadro che resta incompleto e che costringerà diverse squadre ad attendere settimane prima di scoprire la propria avversaria ai quarti. È il caso della vincente di Napoli-Cagliari, una delle sfide più attese della prima tranche, che dovrà convivere con un limbo lungo quasi due mesi. Le prime due partite degli ottavi hanno già composto il primo quarto: Atalanta-Juventus, una gara secca che si giocherà a Bergamo nel 2026 e che mette subito sul tavolo un duello pesante. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
