Coppa Italia | stasera esordio del Napoli

Napoli, dopo gli ottimi risultati raggiunti in fra campionato e Champions che hanno sancito un ritorno in grande stile del Napoli di Conte, stasera è l'occasione per il Napoli di provare un pò di seconde e terze linee, sperimentando e facendo riposare i big. Ma la domanda vera è: perché la Coppa Italia è la competizione più sacrificabile fra le varie competizioni? Perché la Coppa Italia non attira più?. Negli ultimi anni la Coppa Italia ha perso progressivamente appeal, sia agli occhi delle società sia del pubblico. Nonostante la sua lunga tradizione e la possibilità di sollevare un trofeo prestigioso, la competizione fatica a ritrovare centralità nel calendario calcistico italiano.

