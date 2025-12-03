Coppa Italia serie D Il Club Milano ospite del Mestre per inseguire un traguardo storico
Il Club Milano torna in campo (ore 14.30) allo Stadio “Baracca“ per affrontare il Mestre nei quarti di finale di Coppa Italia Serie D. Una sfida affascinante e decisiva: finora il torneo nazionale è stato una sorta di rifugio per la squadra di Scavo, in evidente difficoltà in campionato ma capace di proporre tutt’altro volto nelle gare a eliminazione diretta. Il cammino dei meneghini parla chiaro: dopo i successi ai rigori con Castellanzese e Folgore Caratese e il netto 3-0 rifilato alla Nuova Sondrio, l’ultimo colpo è arrivato la scorsa settimana con l’1-0 sulla Varesina. Un successo che ha regalato alla squadra fiducia, continuità e l’accesso per la prima volta ai quarti di finale di Coppa, confermando il progresso mentale di un gruppo che, nel Girone A, sarà chiamato a lottare fino all’ultimo per la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
