Coppa Italia | ore 15 alla New Balance Arena Atalanta quante novità | Palladino cerca risorse

Vincere con le riserve è il mantra dell’ Atalanta, impegnata questo pomeriggio alle 15 nella New Balance Arena (atteso un buon pubblico, trattandosi di una gara inclusa per i 15mila abbonati) nel turno secco casalingo degli ottavi di finale contro il Genoa. Turno più insidioso del passato per la Dea, che un anno fa asfaltava 6-1 il Cesena (serie B): i Grifoni, rilanciati dalla cura De Rossi, schiereranno diversi titolari, per tentare un’impresa che darebbe ulteriore spinta ai liguri, che avranno 500 tifosi al seguito e sono reduci in campionato da una striscia aperta di due vittorie e due pareggi nel mezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia: ore 15 alla New Balance Arena. Atalanta, quante novità: Palladino cerca risorse

