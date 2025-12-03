coppa italia oggi atalanta genoa napoli cagliari ultime notizie arbitri formazioni dove vederle in tv

Le fasi di ottava di finale della Coppa Italia si sono aperte con un match che ha confermato l’interesse e il livello di competitività del torneo. La Juventus, impegnata all’Allianz Stadium, ha ottenuto una vittoria netta contro l’Udinese, consolidando il percorso verso i quarti di finale e dimostrando la volontà di arrivare fino in fondo alla competizione. risultato e percorso della juventus. La formazione bianconera ha conquistato la vittoria con un punteggio di 2-0, grazie a un gol di David che ha aperto le marcature e a un rigore trasformato da Locatelli nel corso della ripresa. La partita si è mostrata senza grandi scossoni, confermando la solidità della squadra e la determinazione a proseguire il cammino in questa edizione di coppa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

