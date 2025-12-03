Coppa Italia Napoli-Cagliari 9-10 a breve Conte in conferenza
Al termine della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa La conferenza di Conte. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Coppa Italia. Il Napoli vola ai quarti, Cagliari battuto ai rigori 10 a 9 Atalanta-Genoa 4-0: la Dea cala il poker e va ai quarti contro la Juve. Alle 21 Inter-Venezia Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atal - facebook.com Vai su Facebook
. @acmilan, le ultime verso la sfida contro la Lazio in Coppa Italia: Allegri ritrova Pulisic Vai su X
Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Si legge su sport.virgilio.it
Napoli-Cagliari: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I partenopei per bissare il successo contro la Roma, i sardi per rialzarsi dal periodo no: in palio i quarti di finale ... tuttosport.com scrive
Al Napoli servono 20 rigori per i quarti di Coppa Italia: l'incredibile finale col Cagliari - I partenopei, in vantaggio grazie a Lucca, si fanno recuperare da Sebastiano Esposito: dal dischetto decisivo l'errore di Luvumbo con Buongiorno che non sbaglia quello della qualificazione ... Si legge su tuttosport.com
Coppa Italia, il Napoli batte il Cagliari ai calci di rigore: decisivo l'errore di Luvumbo - La cronaca del match degli ottavi di finale di Coppa Italia ... Da msn.com
Servono 20 rigori al Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia: un buon Cagliari va fuori - Turnover ed esperimenti Con un calendario così fitto di impegni, il Napoli è costretto al turnover e Antonio Conte utilizza praticamente. Si legge su tuttomercatoweb.com
Napoli-Cagliari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficiali - Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si legge su fanpage.it