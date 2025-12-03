Coppa Italia Napoli-Cagliari 10-9 a breve Conte in conferenza

Ilnapolista.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa La conferenza di Conte. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

coppa italia napoli cagliari 10 9 a breve conte in conferenza

© Ilnapolista.it - Coppa Italia, Napoli-Cagliari 10-9, a breve Conte in conferenza

Argomenti simili trattati di recente

coppa italia napoli cagliariBenvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Riporta sport.virgilio.it

coppa italia napoli cagliariNapoli-Cagliari: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I partenopei per bissare il successo contro la Roma, i sardi per rialzarsi dal periodo no: in palio i quarti di finale ... Scrive tuttosport.com

coppa italia napoli cagliariAl Napoli servono 20 rigori per i quarti di Coppa Italia: l'incredibile finale col Cagliari - I partenopei, in vantaggio grazie a Lucca, si fanno recuperare da Sebastiano Esposito: dal dischetto decisivo l'errore di Luvumbo con Buongiorno che non sbaglia quello della qualificazione ... Secondo tuttosport.com

coppa italia napoli cagliariCoppa Italia, il Napoli batte il Cagliari ai calci di rigore: decisivo l'errore di Luvumbo - Sono decisivi di calci di rigore nell'ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari. msn.com scrive

coppa italia napoli cagliariServono 20 rigori al Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia: un buon Cagliari va fuori - Turnover ed esperimenti Con un calendario così fitto di impegni, il Napoli è costretto al turnover e Antonio Conte utilizza praticamente. Segnala tuttomercatoweb.com

coppa italia napoli cagliariNapoli-Cagliari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficiali - Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Napoli Cagliari