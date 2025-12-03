Coppa Italia l’Atalanta travolge sul Genoa | il 4-0 finale lo firma un 17enne
Bergamo, 3 dicembre 2025 – Terza vittoria consecutiva in otto giorni per l’ Atalanta, che si è imposta facilmente nel turno secco casalingo degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa battuto 4-0. Con la nuova gestione tecnica di Raffaele Palladino la squadra nerazzurra è tornata a essere il rullo compressore delle scorse stagioni gasperiniane. Un anno fa l’Atalanta di questi tempi, in un “autunno on fire”, vinceva 11 partite consecutive in campionato e complessivamente ne vinceva 14 su 16 con le varie coppe, adesso la striscia aperta dei nerazzurri è a quota tre, ma il calendario, con tre gare di campionato abbordabili contro Verona, Cagliari e Genoa, sembra spianare la strada ad un filotto di successi nerazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
? Cagliari Calcio e Crai insieme per la sfida di Coppa Italia con il Napoli Siamo orgogliosi di avere Crai al nostro fianco come jersey sponsor nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa! Uniti dai valori che ci guidano ogni giorno: im Vai su Facebook
Finito dietro nelle gerarchie di Allegri, in Lazio-Milan di Coppa Italia Estupinan cerca il riscatto? Vai su X
Coppa Italia, l’Atalanta travolge sul Genoa: il 4-0 finale lo firma un 17enne - A febbraio la Dea affronterà nei quarti la Juventus in gara secca a Bergamo ... Segnala sport.quotidiano.net