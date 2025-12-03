Bergamo, 3 dicembre 2025 – Terza vittoria consecutiva in otto giorni per l’ Atalanta, che si è imposta facilmente nel turno secco casalingo degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa battuto 4-0. Con la nuova gestione tecnica di Raffaele Palladino la squadra nerazzurra è tornata a essere il rullo compressore delle scorse stagioni gasperiniane. Un anno fa l’Atalanta di questi tempi, in un “autunno on fire”, vinceva 11 partite consecutive in campionato e complessivamente ne vinceva 14 su 16 con le varie coppe, adesso la striscia aperta dei nerazzurri è a quota tre, ma il calendario, con tre gare di campionato abbordabili contro Verona, Cagliari e Genoa, sembra spianare la strada ad un filotto di successi nerazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, l’Atalanta travolge sul Genoa: il 4-0 finale lo firma un 17enne