Coppa Italia l' Atalanta travolge il Genoa e trova la Juve ai quarti di finale
L' Atalanta contro il Genoa ai quarti di finale di Coppa Italia. Continua il momento positivo della Dea, alla terza vittoria consecutiva dall'approdo in panchina di Palladino. I nerazzurri trovano il vantaggio grazie ad un colpo di testa Berat Djimsiti (19') e colpiscono due legni con Pasalic e Maldini. L'espulsione nelle fila del Genoa del classe 2006 Fini (37') mette la gara in discesa per l'Atalanta. Nella ripresa il raddoppio di Marten de Roon (54') con un tiro da fuori area, chiude virtualmente il match. C'è ancora tempo per due gol. Segna prima Mario Pasalic (82') poi nel recupero Honest Ahanor (91') trova il poker. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
