Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 | bianconeri ai quarti di finale

La Juventus è la prima squadra qualificata per i quarti di Coppa Italia. All’Allianz Stadium, i bianconeri di Spallett i battono 2-0 l’Udinese, in una gara gestita con autorità e dominata in lungo e in largo. A sbloccare il match è un’autorete del classe 2008 Palma che per anticipare David, su cross di McKennie, batte in scivolata il proprio portiere Sava. I friulani non riescono mai a pungere in attacco e al 68? Locatelli, entrato al posto dell’infortunato Gatti, non sbaglia dagli 11 metri un calcio di rigore assegnato dopo un richiamo dal Var per uno step on foot di Palma su Cabal sfuggito all’arbitro Fourneau. 🔗 Leggi su Lapresse.it

