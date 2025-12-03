Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 | bianconeri ai quarti di finale

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus è la prima squadra qualificata per i quarti di Coppa Italia. All’Allianz Stadium,  i bianconeri di Spallett i battono 2-0 l’Udinese, in una gara gestita con autorità e dominata in lungo e in largo. A sbloccare il match è un’autorete del classe 2008  Palma  che per anticipare David, su cross di McKennie, batte in scivolata il proprio portiere Sava. I friulani non riescono mai a pungere in attacco e al 68?  Locatelli, entrato al posto dell’infortunato Gatti, non sbaglia dagli 11 metri un calcio di rigore assegnato dopo un richiamo dal Var per uno step on foot di Palma su Cabal sfuggito all’arbitro Fourneau. 🔗 Leggi su Lapresse.it

coppa italia juventus udinese 2 0 bianconeri ai quarti di finale

© Lapresse.it - Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: bianconeri ai quarti di finale

