Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 | bianconeri ai quarti di finale
La Juventus è la prima squadra qualificata per i quarti di Coppa Italia. All’Allianz Stadium, i bianconeri di Spallett i battono 2-0 l’Udinese, in una gara gestita con autorità e dominata in lungo e in largo. A sbloccare il match è un’autorete del classe 2008 Palma che per anticipare David, su cross di McKennie, batte in scivolata il proprio portiere Sava. I friulani non riescono mai a pungere in attacco e al 68? Locatelli, entrato al posto dell’infortunato Gatti, non sbaglia dagli 11 metri un calcio di rigore assegnato dopo un richiamo dal Var per uno step on foot di Palma su Cabal sfuggito all’arbitro Fourneau. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Calcio, Coppa Italia: ottavi di finale. Juventus-Udinese 2-0 con un'autorete e un rigore trasformato da Locatelli. Padroni di casa ai quarti. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/12/la-coppa-chiama-lallianz-risponde-juventus-ud - facebook.com Vai su Facebook
Domani sera c’è la partita di Coppa Italia con #InterVenezia. M5 chiude più tardi: ultimi treni in partenza dai capolinea alle 00:30. Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono poco prima della fine della partita. Maggiori informazioni: atm.it/it/ViaggiaConN… Vai su X
Juve-Udinese diretta Coppa Italia: bianconeri ai quarti LIVE - Allo Stadium si apre la tre giorni che designerà i primi quarti di finale della competizione: Spalletti senza Vlahovic, Runjaic per ben figurare. Secondo corrieredellosport.it
Juve-Udinese, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale. Fuorigioco "fantasma" di David, Locatelli raddoppia - La squadra di Luciano Spalletti, dopo la vittoria in Champions sul Bodo e poi quella in campionato sul Caglia ... Si legge su tuttosport.com
Pagina 1 | Coppa Italia, Juve-Udinese: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai - La squadra di Spalletti, orfana di Dusan Vlahovic, fa il suo esordio in questa edizione del torneo contro l'undici di Runjaic: le scelte dei due allenatori ... Da msn.com
Coppa Italia, le pagelle di Juventus-Udinese 2-0: Yildiz sempre indispensabile (7,5), McKennie una certezza (7) - Autogol di Palma al 23', poi nella ripresa è lo stesso difensore friulano a causare il ... Si legge su msn.com
La Juventus vince anche in Coppa Italia, Udinese ko allo Stadium: i bianconeri volano ai quarti - Gol nel primo tempo grazie all’autorete di Palma poi Locatelli su rigore la chiude nella ripresa. Scrive fanpage.it
Coppa Italia: la Juventus è ai quarti di finale, Udinese battuta 2-0 LE FOTO - Non è ancora così bella, ma questa Juventus essere vincente: i bianconeri trovano il terzo successo consecutivo in tutte le competizioni, il 2- Lo riporta ansa.it