coppa italia in 45 mila per napoli cagliari compresi gli abbonati repubblica

Stasera alle 18 c’è Napoli-Cagliari di Coppa Italia, gara che sarà trasmessa anche da Italia 1. In teoria saranno in 45mila allo stadio, poi bisogna vedere se tutti gli abbonati andranno realmente allo stadio. Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: All’orizzonte c’è un match da brividi contro la Juventus di Luciano Spalletti, l’allenatore del terzo scudetto che torna al Maradona da avversario e domenica sera non passerà inosservato. Il sold out è praticamente garantito, ma la notizia è un’altra. Perché oggi pomeriggio, sempre a Fuorigrotta, c’è la sfida col Cagliari (inizio alle 18, arbitra Sacchi di Macerata), valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e lo stadio avrà un colpo d’occhio imponente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

