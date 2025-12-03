Coppa Italia il Napoli vince ai rigori contro il Cagliari e passa ai quarti di finale

Non bastano le reti di Lucca ed Esposito, il match si decide ai rigori. Ai rigori la partita tra Napoli e Cagliari che si battono per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia e sfidare la vincente tra Fiorentina e Como. Prima del match minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis mondiale che ha sempre manifestato il suo amore per Napoli ogni volta che veniva al Tennis Club Napoli. Gli azzurri partono bene e mostrano di voler subito conquistare i tre punti ma il Cagliari tiene e resiste alle incursioni partenopee. La partita si sblocca al 27° con un’azione che parte da un calcio d’angolo battuto raso terra, la palla arriva a Vergara che crossa trovando Lucca che sfrutta i suoi due metri di altezza e segna di testa e battendo Caprile. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Coppa Italia, il Napoli vince ai rigori contro il Cagliari e passa ai quarti di finale

