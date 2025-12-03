Coppa Italia il Napoli agguanta i quarti dopo la lotteria dei rigori

Primacampania.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NAPOLI – Un’infinita lotteria dei rigori al Diego Armando Maradona premia il Napoli che approda ai quarti di finale di Coppa Italia per affrontare la vincente di Fiorentina-Como. 10-9 il risultato finale tra Napoli e Cagliari dopo la serie di penalty scaturita dall’1-1 del tempo regolamentare. Decisivo l’errore di Zito Luvumbo. La prima occasione per gli azzurri arriva al sesto minuto. Oliveira ci prova da fuori area ma il pallone viene intercettato. Due minuti dopo Pasquale Mazzocchi si avventura verso l’area avversaria ma con scarsa fortuna. Al minuto 28 è Lucca a sbloccare il risultato. Gli azzurri sfruttano una palla inattiva, l’attaccante partenopeo raccoglie un cross e realizza di testa. 🔗 Leggi su Primacampania.it

