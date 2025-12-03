coppa italia gli esperimenti di conte sono riusciti

Le buone notizie sono tre. Il Napoli va ai quarti di Coppa Italia dopo 4 anni, le seconde e terze linee hanno tenuto bene il campo per un’ora e Antonio Vergara è stato il migliore in campo con assist per il gol di Lucca e non solo. Il 3-4-3 si è trasformato in un 4-4-2 che nell’ultimo quarto d’ora è stato super offensivo e ha permesso a Conte di fare esperimenti utili in questa emergenza. Nel primo tempo i primi 15 minuti vedono un Napoli in completo possesso palla nonostante siano cambiati 8 degli 11 titolari delle ultime partite. Ambrosino stringe su Lucca ma manca la precisione nel passaggio a limite dell’area. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

