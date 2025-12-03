Coppa Italia Eccellenza Oggi il Mazzola si gioca il pass per la finale
Oggi il Mazzola scriverà un’altra pagina della sua storia: in casa della Sangiovannese si giocherà il pass per la finale della Coppa Italia. "Un traguardo importante che questa società non aveva mai raggiunto – ha commentato il tecnico Marco Ghizzani –. Scenderemo in campo con la soddisfazione di esserci e con l’obiettivo di onorare il più possibile la maglia". Dopo il ko di domenica con la Rondinella Marzocco, il miglior modo per mettersi l’amarezza alle spalle. "Giocare in questi casi aiuta sempre – ha sottolineato il mister – anche se è vero, pur avendo perso 3-0, che la prestazione c’è stata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
