Coppa Italia è corsa ai quarti
AGI - Turno di Coppa Italia con obiettivo quarti di finale. Un ostico Cagliari rende la vita difficile al Napoli, che però riesce a superare gli ottavi: al Maradona, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sono necessari i calci di rigore (ben 10 a testa) per decretare il passaggio del turno degli azzurri. Turnover massiccio per Antonio Conte, che lancia dal primo minuto un tridente inedito composto da Politano, Lucca e Ambrosino, mentre a centrocampo spicca il debutto stagionale di Vergara. Il Napoli trova l'episodio giusto su calcio di punizione: traiettoria profonda scelta da Vergara, Lucca svetta e incorna di testa portando avanti i suoi al 28'. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Coppa Italia. Il Napoli vola ai quarti, Cagliari battuto ai rigori 10 a 9 Atalanta-Genoa 4-0: la Dea cala il poker e va ai quarti contro la Juve. Alle 21 Inter-Venezia Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atal - facebook.com Vai su Facebook
. @acmilan, le ultime verso la sfida contro la Lazio in Coppa Italia: Allegri ritrova Pulisic Vai su X
A Cortona la finale della Coppa Italia Sprint di corsa di orientamento - Arezzo, 22 ottobre 2025 – Il centro storico di Cortona sarà teatro della finale di Coppa Italia Sprint di corsa di orientamento, l’appuntamento è fissato per il pomeriggio di sabato 25 ottobre. Si legge su lanazione.it
C’è la corsa di orientamento nel centro - Il centro storico di Cortona si prepara ad accogliere un grande evento sportivo nazionale: la finale di Coppa Italia Sprint di corsa di orientamento, in programma sabato nel pomeriggio. Segnala lanazione.it
Coppa Italia, come arrivano le grandi alle sfide degli ottavi di finale - Milan, offriranno spunti importanti sulla forma delle squadre top della Serie A. Come scrive msn.com
Ternana, è già fine corsa in Coppa: pesante 0-4 a Chiavari - La delicata situazione generale si traduce in campo in una prova impalpabile e così la Ternana abbandona subito la Coppa Italia di serie A e B. Scrive rainews.it
Pagina 0 | Inzaghi cannibale: “Inter in corsa su tutto, è l’obiettivo”. E su Frattesi… - Giornata di vigilia della stracittadina milanese che vedrà Inter e Milan fronteggiarsi nelle semifinali di Coppa Italia. Lo riporta tuttosport.com