Coppa Italia è corsa ai quarti

AGI - Turno di Coppa Italia con obiettivo quarti di finale. Un ostico Cagliari rende la vita difficile al Napoli, che però riesce a superare gli ottavi: al Maradona, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sono necessari i calci di rigore (ben 10 a testa) per decretare il passaggio del turno degli azzurri. Turnover massiccio per Antonio Conte, che lancia dal primo minuto un tridente inedito composto da Politano, Lucca e Ambrosino, mentre a centrocampo spicca il debutto stagionale di Vergara. Il Napoli trova l'episodio giusto su calcio di punizione: traiettoria profonda scelta da Vergara, Lucca svetta e incorna di testa portando avanti i suoi al 28'. 🔗 Leggi su Agi.it

