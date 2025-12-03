Coppa Italia Diouf Luis Henrique e Frattesi cercano risposte contro il Venezia! Le ultime sui nerazzurri

Inter News 24 Coppa Italia, tra turnover e segnali a Chivu: la sfida col Venezia diventa un banco di prova per molti! Le ultime sui nerazzurri. Una serata per capire, per misurare, per rispondere. L’Inter apre la propria avventura in Coppa Italia affrontando il Venezia, oggi quinto in Serie B ma con la chiara ambizione di tornare nel massimo campionato. Sulla carta una sfida alla portata, ma proprio per questo trasformata da Cristian Chivu in un test decisivo per chi ha visto meno il campo nelle ultime settimane. Il tecnico nerazzurro vuole risposte, personalità e segnali chiari: chi saprà sfruttare l’occasione potrà scalare posizioni nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Coppa Italia, Diouf, Luis Henrique e Frattesi cercano risposte contro il Venezia! Le ultime sui nerazzurri

