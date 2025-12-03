Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 | Grifone eliminato dalla Dea

Genovatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti concentrati sul campionato, il Genoa non può perdere energie preziose per la salvezza e così la Coppa Italia termina oggi con la sconfitta contro l'Atalanta per 4-0. De Rossi si gioca la sfida con quasi tutte le riserve e cade per la prima volta da quando siede sulla panchina rossoblu. La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

