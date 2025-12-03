Coppa Italia Allegri | Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita

Alla vigilia della partita tra Lazio e Milan di Coppa Italia, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset: le sue parole sulla Coppa Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia, Allegri: “Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita”

News recenti che potrebbero piacerti

Coppa Italia. Il Napoli vola ai quarti, Cagliari battuto ai rigori 10 a 9 Atalanta-Genoa 4-0: la Dea cala il poker e va ai quarti contro la Juve. Alle 21 Inter-Venezia Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atal - facebook.com Vai su Facebook

. @acmilan, le ultime verso la sfida contro la Lazio in Coppa Italia: Allegri ritrova Pulisic Vai su X

Lazio-Milan, Allegri vuole la Coppa Italia: le sue dichiarazioni - Massimiliano Allegri, ai canali ufficiali del club, ha presentato la partita di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio, in programma giovedì all'Olimpico ... Da lalaziosiamonoi.it

Massimiliano Allegri mette nel mirino la Coppa Italia - "Mike Maignan sta facendo bene come tutta la squadra, c'è la possibilità di andare ai rigori e dovremo farci trovare pronti" ... Scrive msn.com

Lazio-Milan, Allegri: “Coppa Italia obiettivo importante. Su Athekame, Fofana, Giménez e Pulisic…” - Nella giornata di domani, giovedì 4 dicembre, il Milan sarà ospite della Lazio nella gara ... Secondo fantamaster.it

Allegri: «Sarri propone il Var dalla parte opposta alle panchine? Non sta a noi, noi dobbiamo solo giocare» - «Quando poi si comincia ad andare avanti, la Coppa giustamente interessa a tutti». Scrive ilnapolista.it

Milan, Allegri: "La Coppa Italia non interessa a nessuno. Fino agli ottavi..." - Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset: Troverete ... Lo riporta msn.com

Coppa Italia: Allegri, troveremo un bell'ambiente a Roma - 'Non sarà semplice fuori casa, è una squadra complicata'. Segnala msn.com