Coppa Italia ai quarti sarà ancora Atalanta-Juve | dalle finali perse al successo del 2019

Bergamonews.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Sarà ancora una volta Atalanta contro Juventus. Per la quarta volta nel giro di 7 anni, i nerazzurri e bianconeri incrociano i propri percorsi in Coppa Italia in gara secca. Grazie al successo contro il Genoa, la Dea si è guadagnata il pass per i quarti di finale dove ad attenderla ci sono proprio gli uomini di Spalletti. leggi anche. 4-0 alla new balance arena L’Atalanta vola ai quarti di Coppa Italia: tutto facile con il Genoa, ora la Juve. Non c’è ancora una data fissata per la partita, ma si giocherà di certo nelle prime due settimane di febbraio: da capire in futuro, una volta completato il quadro degli ottavi, se tra martedì 3 e mercoledì 4 o se nella settimana successiva, tra martedì 10 e mercoledì 11. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

