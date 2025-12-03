Coppa Italia ai quarti sarà ancora Atalanta-Juve | dalle finali perse al successo del 2019

Bergamo. Sarà ancora una volta Atalanta contro Juventus. Per la quarta volta nel giro di 7 anni, i nerazzurri e bianconeri incrociano i propri percorsi in Coppa Italia in gara secca. Grazie al successo contro il Genoa, la Dea si è guadagnata il pass per i quarti di finale dove ad attenderla ci sono proprio gli uomini di Spalletti. leggi anche. 4-0 alla new balance arena L’Atalanta vola ai quarti di Coppa Italia: tutto facile con il Genoa, ora la Juve. Non c’è ancora una data fissata per la partita, ma si giocherà di certo nelle prime due settimane di febbraio: da capire in futuro, una volta completato il quadro degli ottavi, se tra martedì 3 e mercoledì 4 o se nella settimana successiva, tra martedì 10 e mercoledì 11. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Coppa Italia, ai quarti sarà ancora Atalanta-Juve: dalle finali perse al successo del 2019 - I bianconeri hanno vinto gli ultimi due precedenti all’ultimo atto, nel 2021 e nel 2024, ma proprio ai quarti la Dea nella stagione 2018/19 vinse 3- Secondo bergamonews.it

