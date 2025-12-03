Coppa Italia 2025 2026 Napoli ai quarti dopo i rigori | eliminato il Cagliari
Il Napoli accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Al ‘Maradona’ la squadra di Antonio Conte ha superato ai rigori il cagliari dopo i 90? si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Partenopei in vantaggio con Lucca al 28?, pareggio di Sebastiano Esposito al 67?. Ai rigori decisivo l’errore di Luvumbo, il decimo della serie, dopo quelli di Felici e Neres. Il Napoli ai quarti se la vedrà con la vincente della sfida tra Fiorentina e Como in programma il 27 gennaio. Questo articolo Coppa Italia 20252026, Napoli ai quarti dopo i rigori: eliminato il Cagliari proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
