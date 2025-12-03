Coppa Italia 2025-2026 le partite di oggi 3 dicembre In campo Atalanta Inter e Napoli | dove vederle in tv probabili formazioni tabellone
Il calcio italiano non si ferma: oggi, mercoledì 3 dicembre, Atalanta, Napoli e Inter scendono in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026. L’obiettivo delle big è vincere e qualificarsi ai quarti, proprio come ha fatto la Juventus di Luciano Spalletti che ha superato 2-0 l’ Udinese. Giovedì, invece, tocca ai campioni in carica del Bologna: giocheranno il derby emiliano-romagnolo contro il Parma alle ore 18. Più tardi, alle 21, è il turno di Lazio-Milan. Gli ultimi due match validi per gli ottavi si disputeranno a gennaio del prossimo anno: Roma-Torino il 13 gennaio e Fiorentina-Como il 27 gennaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese porta con sé anche la nota amara dell’infortunio di Federico Gatti. Il difensore è uscito a testa china e zoppicando a inizio ripresa per un problema al ginocchio. Che preoccupa: https://fanpa.ge/LC1F8 - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, la @juventusfc è ai quarti di finale: affronterà la vincente di Atalanta-Genoa Vai su X
Coppa Italia 2025-2026, le partite di oggi 3 dicembre. In campo Atalanta, Inter e Napoli: dove vederle in tv, probabili formazioni, tabellone - Il calcio italiano non si ferma: oggi, mercoledì 3 dicembre, Atalanta, Napoli e Inter scendono in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025- Secondo lapresse.it
Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti dagli ottavi alla finale - Da oggi martedì 2 dicembre fino al prossimo 27 gennaio sono di scena gli ottavi di finale in cui esordiscono tutte le big per la Coppa Italia 2025- Da fanpage.it
Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti Ottavi di Finale - Coppa Italia 2025/26, ottavi di finale in diretta su Italia 1Juventus- Secondo digital-news.it
Coppa Italia 2025 / 2026: il calendario completo dei match e dove vederli - Udinese apre gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. tg.la7.it scrive
Accoppiamenti Quarti Coppa Italia 2025/2026: orari e date - Il quadro completo riguardante gli Accoppiamenti Quarti di Finale Coppa Italia 2025/2026: Qualificate, Calendario, Date, Orari e diretta TV ... sportnotizie24.com scrive
Coppa Italia 2025/2026: Mediaset torna protagonista con gli ottavi di finale in esclusiva assoluta - L’azienda di Cologno Monzese conferma il suo ruolo centrale nella copertura della Coppa ... dtti.it scrive