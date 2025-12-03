Coppa Italia 2025-2026 le partite di oggi 3 dicembre In campo Atalanta Inter e Napoli | dove vederle in tv probabili formazioni tabellone

Il calcio italiano non si ferma: oggi, mercoledì 3 dicembre, Atalanta, Napoli e Inter scendono in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025-2026. L’obiettivo delle big è vincere e qualificarsi ai quarti, proprio come ha fatto la Juventus di Luciano Spalletti che ha superato 2-0 l’ Udinese. Giovedì, invece, tocca ai campioni in carica del Bologna: giocheranno il derby emiliano-romagnolo contro il Parma alle ore 18. Più tardi, alle 21, è il turno di Lazio-Milan. Gli ultimi due match validi per gli ottavi si disputeranno a gennaio del prossimo anno: Roma-Torino il 13 gennaio e Fiorentina-Como il 27 gennaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

