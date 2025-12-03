Coppa Davis accanto al feretro di Pietrangeli l’ultimo saluti al simbolo del tennis nazionale

Oltre 2 mila persone hanno salutato il 3 dicembre a Roma Nicola Pietrangeli, omaggiato con una cerimonia sul campo che porta il suo nome e con i funerali nella chiesa della Gran Madre di Dio, nel rispetto delle sue ultime volontà. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202512Pietrangeli-Malago-giorno-meno-triste-perche-ne-rispettiamo-volonta20251203video12295823.mp4 Cerimonia sul campo e volontà rispettate. Nicola Pietrangeli aveva previsto tutto: l’ingresso dal tunnel dei campioni, la camera ardente sul campo a lui intitolato e perfino l’eventualità di rinviare la cerimonia in caso di pioggia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

