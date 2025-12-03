Coppa Davis accanto al feretro di Pietrangeli l’ultimo saluti al simbolo del tennis nazionale

Oltre 2 mila persone hanno salutato il 3 dicembre a Roma Nicola Pietrangeli, omaggiato con una cerimonia sul campo che porta il suo nome e con i funerali nella chiesa della Gran Madre di Dio, nel rispetto delle sue ultime volontà. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202512Pietrangeli-Malago-giorno-meno-triste-perche-ne-rispettiamo-volonta20251203video12295823.mp4 Cerimonia sul campo e volontà rispettate. Nicola Pietrangeli aveva previsto tutto: l’ingresso dal tunnel dei campioni, la camera ardente sul campo a lui intitolato e perfino l’eventualità di rinviare la cerimonia in caso di pioggia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Coppa Davis accanto al feretro di Pietrangeli, l’ultimo saluti al simbolo del tennis nazionale

La Stampa. . Il feretro di Nicola Pietrangeli, il grande tennista italiano scomparso lo scorso primo dicembre, al foro Italico a Roma. La camera ardente è allestita all'interno del campo da tennis a lui dedicato, dove è presente anche la Coppa Davis vinta nel '76.

L'addio a Pietrangeli in campo tra racchette e coppa Davis: "Tutti figli di Nicola"

La Coppa Davis accanto al feretro, Nicola Pietrangeli e l'omaggio del Foro Italico. Il figlio su Sinner: «Il messaggio? Non ho visto» - La salma di Nicola Pietrangeli è arrivata questa mattina allo stadio che porta il suo nome all'interno del Foro Italico.

La camera ardente di Pietrangeli: i fiori bianco-azzurri, la Coppa Davis, le note di Aznavour. L'ultimo saluto di amici e tifosi - L'ultimo saluto al tennista scomparso il 1° dicembre presso il Foro Italico di Roma.

La bara accanto alla Coppa Davis 1976. L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli nel suo stadio [VIDEO] - Oggi a Roma c'è stato l'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, morto lunedì scorso all'età di 92 anni.

Morte Pietrangeli, alla camera ardente al Foro Italico centinaia in coda. Il feretro accolto dalle note di Aznavour e salutato con My Way. Il figlio Filippo: «La maglia ...» - Le esequie si terranno in forma privata alle 15 a Ponte Milvio.

