Coppa d’Africa calciatori in partenza dal 15 dicembre Roma Atalanta e Lazio ne perdono due

Coppa d’Africa 2025, la Fifa e la Caf fissano al 15 dicembre la data per il rilascio dei calciatori destinati alla competizione. Club e federazioni possono trovare accordi individuali; in caso di dispute interverrà la Fifa. Il torneo, con 24 nazionali, si terrà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio. La squadra di Serie A più penalizzata dalla Coppa d’Africa potrebbe essere l’Udinese, che rischia di perdere ben sei giocatori: Okoye (Nigeria), Zemura (Zimbabwe), Kamara e Bayo (Costa d’Avorio), Modesto (Angola) e Gueye (Senegal). Il Napoli avrebbe potuto fare a meno di Anguissa (Camerun), ma il centrocampista resterà fuori per infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

