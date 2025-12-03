La politica è arrivata sul pandoro e sul panettone con i messaggi che la Coop quest'anno ha fatto stampare sulle confezioni di uno dei dolci più amati del Natale. " Quest'anno sono i colori e le parole il miglior ingrediente che abbiamo scelto per questi panettoni e pandori. Ci sono parole che hanno tutto il gusto delle emozioni. E non restano mai solo parole ", si legge sulla confezione. Sotto questa parte, si legge un altro testo: " Scopri di più sull'impegno di Coop sull' obbligatorietà dell'educazione affettiva ". La scritta poi rimanda a un link in cui la catena di supermercati rilancia l'iniziativa dell'obbligatorietà all'educazione affettiva in quanto, si legge, " a scuola l’educazione alle relazioni significa dare a ragazze e ragazzi strumenti per creare legami sani, fondati sul rispetto reciproco e sull’ascolto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coop per "l'obbligatorietà dell'educazione affettiva": così la catena fa politica col pandoro