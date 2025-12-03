Convivere con l’autismo | domani incontro con Rosanna Vittori

"Ti aspettavo: era la vigilia di Natale" è il titolo del libro i cui l’autrice, Rosanna Vittori narra ’La mia vita accanto ad un figlio con autismo’: lo presenterà alle 17 di domani nell’aula magna della scuola Nardi. Un’opera che nasce dall’urgenza di raccontare la vita quotidiana di una madre accanto a un figlio con autismo. L’evento si preannuncia come un momento di dialogo e consapevolezza per l’intera comunità, andando oltre il semplice appuntamento letterario. Nel corso dell’intervista diffusa nel podcast ’Storie di famiglia, coraggio e inclusione’, Vittori rivela il lungo percorso emotivo che l’ha condotta alla scrittura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

