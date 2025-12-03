Convinzione comune | Possibilità unica che salva due realtà

Con la comunicazione ufficializzata oggi al tavolo di crisi al ministero del made in Italy si chiude positivamente una vicenda che aveva suscitato grande apprensione su tutto il territorio. L’operazione dovrebbe portare al reinserimento di tutta la forza lavoro. "L’accordo tra Nuova Solmine e Venator Corporate per acquisire l’impianto di Scarlino e il personale – ha detto Fabrizio Dazzi, segretario di Filctem Cgil Grosseto - dà nuove prospettive all’area industriale del Casone e salvaguarda un asset produttivo determinante del manifatturiero maremmano e toscano. Il lavoro svolto dai soggetti industriali coinvolti, e da istituzioni e sindacati, è stato positivo e va salutato come un successo condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

