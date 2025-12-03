Convinta a fare un bonifico da 14 mila euro i carabinieri la fermano in tempo

Triesteprima.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una andata a segno, l'altra sventata grazie ai veri carabinieri. Nella giornata di ieri 2 dicembre, tra il rione di Gretta e la zona nei pressi della chiesa di San Vincenzo de' Paoli, si sono verificati due casi legati al fenomeno delle truffe telefoniche. Il primo episodio è andato in scena in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Convinta Fare Bonifico 14