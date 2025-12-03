Convince la compagna a raggiungerlo in Italia e la obbliga a prostituirsi | lei chiede aiuto con un messaggio e si salva

L'allarme è scattato da Londra, dove vive l'ex marito della donna. È stato a lui che ha scritto per chiedere aiuto. E l'uomo, Oltremanica, ha inviato una segnalazione alle forze dell'ordine italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

