Convince la compagna a raggiungerlo in Italia e la obbliga a prostituirsi | lei chiede aiuto con un messaggio e si salva

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allarme è scattato da Londra, dove vive l'ex marito della donna. È stato a lui che ha scritto per chiedere aiuto. E l'uomo, Oltremanica, ha inviato una segnalazione alle forze dell'ordine italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

convince compagna raggiungerlo italiaConvince la compagna a raggiungerlo in Italia e la obbliga a prostituirsi: lei chiede aiuto con un messaggio e si salva - E l’uomo, Oltremanica, ha inviato una segnalazione alle forze dell’ordine italiane. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Convince Compagna Raggiungerlo Italia