Conversano si accende al Via Borgo di Natale 2025

Baritoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conversano è pronta a immergersi nell’atmosfera più magica dell’anno. Domenica 7 dicembre, alle ore 18, prenderà ufficialmente il via Borgo di Natale 2025, il grande cartellone di iniziative che animerà il centro cittadino fino al 6 gennaio 2026, tra spettacoli, installazioni luminose, attrazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

