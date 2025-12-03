Convegno sul cinema in Abruzzo | ospiti Giacomo Ferrara e Sara Serraiocco
Due giornate di approfondimento dedicate al cinema e all’audiovisivo in Abruzzo: lunedì 9 e martedì 10 dicembre l’Aula Multimediale del Rettorato dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti ospiterà il convegno “CineAb: Rediscovering and Promoting the Film and Audiovisual Heritage in the. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Si è tenuto ieri al Cinema Teatro il Convegno internazionale "Il mito della bellezza nella sua forma contemporanea", che ha fatto registrare una significativa affluenza di pubblico. Il focus dell'evento si riallacciava al tema guida del Centro Culturale Chiasso per - facebook.com Vai su Facebook
Giornate Professionali di Cinema: il programma di Sorrento tra anteprime, convegni e ospiti d’eccezione - Growing apriranno i battenti lunedì 1° dicembre a Sorrento, inaugurando quattro giorni di attività tra l'Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso. Segnala msn.com