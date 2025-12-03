Controlli nella movida | due arresti per evasione e segnalazioni per droga

Erano sottoposte agli arresti domiciliari, ma erano in giro, senza valida giustificazione. Due persone sono state arrestate per il reato di evasione, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio che nei giorni scorsi è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di.

