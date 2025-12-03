Contrasto alla droga tra gli studenti | telecamere in punti strategici

Il problema è di scottante attualità e si sta facendo di tutto per tamponare le situazioni più critiche. Il prefetto Giuseppe Forlenza ed il sindaco di Padova Sergio Giordani oggi 3 dicembre hanno sottoscritto il protocollo d’intesa "Scuole sicure 20252026" volto a regolare i rispettivi e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

contrasto alla droga tra gli studenti telecamere in punti strategici

© Padovaoggi.it - Contrasto alla droga tra gli studenti: telecamere in punti strategici

