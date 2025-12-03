Una delle aziende di moda tra le più famose (e le più proficue) al mondo continua la sua crescita. Inditex, proprietario di brand come Zara, Bershka e tanti altri brand di fast fashion, ha registrato una crescita del 2,7% nei primi nove mesi. Questo significa un fatturato di 28,2 miliardi di euro, in crescita del 2,7%. L’utile netto, invece, ha registrato un incremento del 3,9% a 4,6 miliardi. Inditex continua la crescita: +2,7%. Non è mistero, infatti, che il colosso del fast fashion abbia raggiunto e continui a raggiungere risultati sbalorditivi. Infatti, se si osservano i dati riportati dall’azienda, Inditex ha mantenuto margini di vendita positivi su tutte le linee del conto economico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Continua la crescita di Inditex: fatturato in crescita del 2,7%