Conte | Siamo diversi dal Pd Sulla leadership non ci faremo dettare l’agenda

Per cinquanta minuti ripete: “Meloni si può battere, il suo modello è neodirigista e neocorporativo. Questa destra cerca fedeli, si infiltra nelle associazioni di categoria”. Poi,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Conte: "Siamo diversi dal Pd. Sulla leadership non ci faremo dettare l’agenda"

Scopri altri approfondimenti

?Antonio Conte in conferenza stampa: Come si spiega il cambiamento anche dal punto di vista fisico? "La spiegazione è semplice, tutti quanti ci siamo resi conto della difficoltà del momento a livello di indisponibilità di calciatori. La situazione è troppo evide - facebook.com Vai su Facebook

#Conte: “Non era semplice venire qui con personalità. Siamo in difficoltà per gli infortuni” Vai su X

Conte rinvia l’alleanza, il Pd evita la polemica. Avs: “Subito al lavoro” - Taruffi, responsabile organizzazione dem: “Tutti i fiumi arrivano al mare”. Riporta repubblica.it

Marche, Schlein conferma Ricci. Conte ora è più cauto: «Siamo diversi da Bibbiano». Ma De Luca lo gela su Fico - Le tensioni sulle candidature per le Regionali tra Pd e M5S continuano a tenere banco nel centrosinistra. Come scrive corriere.it

Tra dubbi e certezze, la nuova fase Pd-Conte - Il leader del Movimento 5 stelle è più che mai il partner principale dei democratici: non può fare a meno di loro, né loro di lui ... Si legge su repubblica.it

La maggioranza Pd avvisa Giuseppe Conte: “La leader è Elly Schlein, ci guiderà lei alle Politiche 2027. È la soluzione naturale” - Andrea Orlando: “Abbiamo una leadership e abbiamo una coalizione, ma abbiamo anche un partito e lo dobbiamo utilizzare di più”. Da msn.com

Conte "sfida" Schlein e conferma la presenza ad Atreju. E Casalino attacca la leader pd: «Ha sbagliato tutto» - Giuseppe Conte non si tira indietro: nonostante la segretaria dem Elly Schlein si sia sfilata da un confronto a tre con Giorgia Meloni ad Atreju, il leader dei Cinque Stelle ci sarà. Segnala msn.com

Conte, col Pd un progetto e non un'alleanza, non siamo cespugli - "Col Pd non siamo alleati, stiamo creando un progetto politico per mandare a casa Meloni. Secondo ansa.it