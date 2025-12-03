Conte | Rigori infiniti ora la testa è alla Juve

Nel post-partita di Napoli-Cagliari in Coppa Italia, Antonio Conte ha commentato la sofferta qualificazione ai quarti, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte: “Rigori infiniti, ora la testa è alla Juve”

Leggi anche questi approfondimenti

NAPOLI AI QUARTI, MA CHE SOFFERENZA Il Cagliari gioca una partita coraggiosa, mette in difficoltà la squadra di Conte per 90 minuti e trascina la sfida ai rigori. Alla fine la differenza la fa il solito para rigori Milinkovic-Savic Vai su X

Da una parte la felicità per aver eliminato il Cagliari e aver passato il turno di Coppa Italia. Dall’altra l’incazzatura per aver sprecato 15 minuti in più portandola ai rigori e la consapevolezza di rinfacciarlo nella prossima conferenza stampa pre Juventus. Napoli- - facebook.com Vai su Facebook

Conte: “Rigori infiniti, ora la testa è alla Juve” - Cagliari in Coppa Italia, Antonio Conte ha commentato la sofferta ... Secondo forzazzurri.net

Conte si gode la qualificazione: “Serie di rigori infinita. La vittoria è meritata” - Il tecnico del Napoli analizza il successo sul Cagliari in Coppa Italia: turnover obbligato, risposte positive dal gruppo e prime conferme da Lucca ... Si legge su calciocasteddu.it

Coppa Italia, pagelle Napoli-Cagliari 10-9 dcr: Esposito risponde a Lucca, poi ci pensa Milinkovic-Savic - Coppa Italia 2025/26, il Napoli stacca il pass per i quarti di finale della competizione eliminando il Cagliari ai rigori: ancora Milinkovic- Riporta sport.virgilio.it

Napoli-Cagliari 10-9 dcr, pagelle e tabellino: Buongiorno segna il penalty decisivo, Luvumbo e Neres sbagliano, Borrelli ed Esposito cambiano il match, Lucca tra goal e fischi - Il Napoli si guadagna i quarti di finale superando il Cagliari al termine di una lotteria dei rigori infinita: decisivi l'errore di Luvumbo e il penalty segnato da Buongiorno. Segnala goal.com

Napoli-Cagliari 10-9, azzurri ai quarti dopo una serie infinita di rigori decisa da Buongiorno. Rileggi qui la partita - Avversario della sfida il Cagliari, Conte decide di rivoluzionare l'undici titolare ... Scrive ilnapolista.it

Napoli-Cagliari 10-9 dopo i rigori, rossoblù fuori dalla Coppa Italia - 1 al Maradona contro il Napoli, ma poi cade dopo una serie infinita di calci di rigore ... Lo riporta cagliaripad.it