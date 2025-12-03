Conte prepara il sorpasso su Schlein puntando tutto sull’esperienza di governo in bocca al lupo

Giuseppe Conte pensa di poter vincere le primarie contro Elly Schlein. Questo è quanto circola tra i suoi seguaci. L’avvocato del populismo è uscito ringalluzzito dalle regionali, sia perché il campo largo, o come dice lui «campo giusto», si è mostrato competitivo, sia, soprattutto, per la vittoria in Campania del suo Roberto Fico, vittoria a valanga come non ci si aspettava. Da adesso in poi la sua corsa sarà tutta su Elly Schlein, che ha più voti di lui e che è anche lei in uno stato di grazia, come si è visto alla riunione di Montepulciano del correntone. Pronta a lanciare la sua campagna elettorale il 14 dicembre all’Assemblea nazionale del Partito democratico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

