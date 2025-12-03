Conte non ha mai vinto la Coppa Italia Gazzetta

Antonio Conte e la Coppa Italia non vanno d’accordo. Non è un trofeo che fa gola al tecnico salentino che infatti non l’ha mai vinta. Oggi alle 18 si gioca Napoli-Cagliari, gara valevole per gli ottavi di finale. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport: E poi ci sarebbe anche un tabù da sfatare per Antonio Conte. La Coppa Italia, infatti, resta l’unico trofeo italiano che manca nella bacheca da allenatore del tecnico del Napoli. Che ha vinto cinque scudetti con tre club diversi, unico in Italia a riuscirci. Ma che la coppa nazionale è riuscito a vincerla soltanto in Inghilterra, con il Chelsea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte non ha mai vinto la Coppa Italia (Gazzetta)

