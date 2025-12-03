Conte lancia la sfida alla Juve | Sappiamo che ci sarà da soffrire Turnover? Non possiamo giocare sempre con gli stessi

Conte dopo la maratona ai rigori di Napoli Cagliari: le parole del tecnico, che ha trovato risposte da chi gioca meno e ora attende la sfida con la Juve. Il Napoli strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia al termine di una vera e propria maratona contro il Cagliari, decisa solo dopo una serie di calci di rigore che Antonio Conte ha definito senza mezzi termini "interminabile". Nel post-partita, il tecnico salentino non ha nascosto la fatica per un passaggio del turno sofferto, ma ha rivendicato con orgoglio il merito della sua squadra, capace di reagire anche alla sfortuna (come il gol subito per un tocco involontario di McTominay ).

