Conte | La serie di rigori è stata davvero lunga Conoscevamo le doti di Milinkovic dal dischetto
“È stata una serie veramente lunga. I calciatori che sono andati sul dischetto sono stati bravi e freddi, sia i nostri che quelli del Cagliari. La squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo preso questo gol in maniera molto fortuita, per un rimpallo su McTominay, ed Esposito si è trovato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Spaghetti Football è tornato! ? Garlando svela i segreti di Allegri e Conte: difesa d'acciaio e pragmatismo vincente! La tattica che domina la Serie A. https://www.milannews24.com/allegri-milan-conte-napoli-serie-a-garlando/ #SerieA #Allegri #Conte #Tatti - facebook.com Vai su Facebook
#GranGalàdelCalcio, Antonio #Conte miglior allenatore della Serie A 2024-25 Vai su X
Conte si gode la qualificazione: “Serie di rigori infinita. La vittoria è meritata” - Il tecnico del Napoli analizza il successo sul Cagliari in Coppa Italia: turnover obbligato, risposte positive dal gruppo e prime conferme da Lucca ... Come scrive calciocasteddu.it
Napoli-Cagliari, Conte nel post partita: «Contenti per il passaggio del turno. Lucca? Deve ancora migliorare» - Il Napoli soffre e dopo dieci calci di rigore passa il turno contro il Cagliari, approdando ai quarti di finale di Coppa Italia. Segnala msn.com
Conte suda le sette camicie: il Napoli elimina il Cagliari solo ai rigori - Sebastiano Esposito pareggia il gol di Lucca, poi la lotteria dagli 11 metri e Buongiorno segna quello decisivo nell'infinita serie ... Lo riporta lasicilia.it
Milinkovic, altro rigore parato! Morata grazia Conte, il Napoli si salva col Como - L'ex Toro aggiorna le sue impressionanti statistiche da pararigori ipnotizzando l'ex Juve dal dischetto: un punto a testa al Maradona che fa sorridere Gasperini ... Si legge su tuttosport.com
Napoli-Inter succede di tutto: Conte fa tirare il rigore a De Bruyne, che segna e si fa male - Calcio di rigore per il Napoli fischiato dopo 5 secondi dall’intervento: cosa è successo. Secondo gianlucadimarzio.com
Serie A, Napoli-Como 0-0: Milinkovic-Savic salva Conte - Si ferma il Napoli nella decima giornata di Serie A: al Maradona, il Como strappa lo 0- Secondo sportmediaset.mediaset.it