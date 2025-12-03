Conte dribbla la domanda scomoda prima di Napoli-Juve | liquida tutti con una risposta telegrafica

Il tecnico salentino sa bene cosa significa la sfida con i bianconeri al Maradona, tanto più che c'è Spalletti sulla panchina dei bianconeri: "Ci sono tre punti in palio per noi e per loro. è una partita". Stop. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Napoli batte il Cagliari solo ai rigori, è finita 10-9 dopo l’1-1 al 90°! La squadra di Conte passa il turno, nei quarti sfida una tra Fiorentina e Como. Sardi sconfitti solo dal dischetto dopo il pareggio nei tempi regolamentari. Milinkovic para, Buongiorno mette de - facebook.com Vai su Facebook

Conte dribbla la domanda scomoda prima di Napoli-Juve: liquida tutti con una risposta telegrafica - Il tecnico salentino sa bene cosa significa la sfida con i bianconeri al Maradona, tanto più che c'è Spalletti sulla panchina dei bianconeri: "Ci ... Da fanpage.it

Fabbroni: “Silenzio Conte? Non concordo, ma sarebbero arrivate domande scomode" - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Meno male che l’Italia ha evitato la bestia nera ... Scrive tuttonapoli.net

Conte, la domanda su De Bruyne lo stizzisce: “Capisco che a Napoli è difficile…” - Antonio Conte porta a casa altri tre punti dal Maradona contro un buonissimo Genoa: il Napoli chiude prima della sosta con due vittorie di fila Il Napoli conquista i tre punti contro il Genoa, ... Segnala calciomercato.it

Conte sbuffa in conferenza, una domanda lo infastidisce: “A casa mia si dice chi vuole capire, capisca” - C'è solo una domanda che un po' lo infastidisce e rispetto alla quale risponde con un ... Come scrive fanpage.it