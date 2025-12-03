Conte a La7 | Il no di Schlein ad Atreju? Occasione persa insieme avremmo potuto incalzare Meloni sui dati reali che evita di affrontare

“ Atreju? Io ho dato la ia disponibilità, Schlein no. Abbiamo perso un’occasione, perché perché insieme avremmo avuto la possibilità di sostituirci anche a quelle conferenze stampa che Giorgia Meloni non vuole fare e l’avremmo potuta incalzare per rispondere ai dati reali a cui lei non risponde”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal presidente del M5s Giuseppe Conte, a proposito del rifiuto da parte della segretaria del Pd Elly Schlein ad Atreju, la tradizionale kermesse organizzata da Fratelli d’Italia. Conte parteciperà il 13 dicembre e non avrà un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, ma verrà intervistato dal giornalista Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

